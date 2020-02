Planes para Bray Wyatt tras su pérdida del título Universal

Dentro de lo que cabe, la victoria de Goldberg sobre Kevin Owens en 2017 justo antes de WrestleMania 33, arrebatándole el Campeonato Universal, tuvo mucho sentido, pues sirvió para definir un muy mediático choque entre «The Myth» y Brock Lesnar bajo aquel magno evento. Además, Goldberg debía conservar su legítima imbatibilidad hasta ese definitivo duelo a fin de ofrecer un aliciente extra al acontecimiento. Pero la pasada tarde en Super ShowDown 2020, ya no había ninguna imbatibilidad de Goldberg que preservar, y a pesar de ello, el veterano derrotó a Bray Wyatt para reconquistar tres años después el hoy magno cetro de SmackDown.

Una derrota del también llamado The Fiend que esperemos no cause un daño irreparable a esta Superestrella, después de todos los comentarios agoreros de la comunidad luchística de internet. Al menos, parece que su camino «alternativo» hacia WrestleMania 36 no será de bajo cartel precisamente, pues las previsiones lo colocan contra John Cena allí.

► Bray Wyatt más allá del «Show de los Shows»

Y ahora, Dave Meltzer reporta qué planes podría haber para Wyatt después de WM 36, bajo la última entrega de la Wrestling Observer Radio.

A ver, puede matar a Cena y no pasará nada. De todas maneras, Cena va a marcharse. Si Cena le gana sería bastante decepcionante, porque sería una mala señal. No veo a Cena teniendo reparos para impulsarlo y eso es lo que probablemente pase, sería bueno para Wyatt. Entonces sería Roman Reigns vs. Bray Wyatt durante todo el verano como la gran rivalidad.

Esta noche, el episodio de Friday Night SmackDown tal vez resulte revelador, pues John Cena tiene programada una aparición (al igual que Goldberg). En consecuencia, «The Champ» y Bray Wyatt quizás inicien su rivalidad. Mientras, parece que eventualmente, el ex-monarca Universal acabará viéndose las caras con Reigns, ya en SummerSlam 2020.

