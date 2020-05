WWE tenía estos planes para AJ Styles en Raw antes de llevarlo a SmackDown

En cualquier lugar, AJ Styles es capaz de sacar oro. The Undertaker ya lo dijo bajo una entrevista reciente:

Pero no sólo entre sonidos de campana Styles es capaz de cumplir con su trabajo, porque, como ya comentaba hoy respecto a Drew Gulak, es la faceta de "entertainer" la que lo ha llevado a convertirse en uno de los fichajes de los últimos años más exitosos y productivos para WWE.

Y la práctica totalidad de este crédito ganado a base de trabajo se dio dentro de SmackDown, después de unos también destacados meses de debut sobre Raw, donde tuvo rivalidades estelares con los principales nombres de esta marca y protagonizó dos importantes reinados del Campeonato WWE.

Considerando los continuos bandazos creativos del Imperio McMahon, no nos sorprendió que "The Phenomenal" volviera la semana pasada a "la casa que construyó", pese a que en teoría la división de marcas quedara reforzada. Decisión tomada por Vince McMahon a fin de conceder mayor enjundia a los shows del viernes por los que FOX invirtió tanto dinero.

Sin embargo, debido a que, como se evidencia, esto supuso una improvisada maniobra, Dave Meltzer revela bajo la última edición de la Wrestling Observer Radio que sus empleadores tenían planes a largo plazo para él en Raw. Según el periodista, Styles iba a servir de veterano elevador de jóvenes talentos, y da tres nombres: Cedric Alexander, Ricochet y Humberto Carrillo.

Interesante la mención a los dos primeros, cuando el propio Meltzer reportó que Mr. McMahon había tirado la toalla con ellos, después de varias oportunidades concedidas gracias a la injerencia de Paul Heyman. Últimamente, no obstante, estaban consiguiendo varias victorias como dupla, aunque nada reseñable en solitario. De hecho, Ricochet respondía hace unos días a quienes critican que sea ya un habitual de Main Event.

And before you all start complaining about anyone being on Main Event.



I will say that Main Event has some really good matches on there by a lot of good workers. 🔥