Planes originales para The Undertaker en el debut de Raw en Netflix

WWE Raw vio la luz en Netflix el pasado 6 de enero, aún hoy en día llegan apuntes del arribo de la gran e al gigante de streaming, el que nos congrega hoy, es que originalmente The Undertaker estaba pensando para hacer algo diferente a lo que salió al aire.

Revelado por él mismo.

►The Undertaker on Netflix

En su pódcast Six Feet Under, en el capítulo titulado: «WWE, Netflix, & John Cena’s Farewell: Undertaker Talks Wrestling’s Future | Six Feet Under #49″, Undertaker contó el detrás de cámaras.

«Originalmente, iba a entrar y me harían una entrevista, lo cual habría estado bien. Creo que tenían a alguien que iba a entrevistarme. Y luego pensaron que mi aparición después de Ripley vs. Morgan haría todo aún más grande para Ripley. «Cuando me lo dijeron, al principio pensé: ‘No lo creo.’ Y dije: ‘Ese es su momento. No quiero interferir en nada de eso. Este es el desenlace de una historia muy larga y definitivamente no quiero aparecer y robarle su momento’.

«Básicamente me explicaron que ella tendría su momento en el ring, y luego habría un cruce entre nosotros. Y dije: ‘Bueno, si es así, entonces está bastante bien. No es que nuestros personajes sean similares, pero tienen algo en común. Fue solo un pequeño gesto de mi parte hacia ella.’»

Si quieres escuchar a Undertaker decir lo anteriormente citado, a continuación te dejo la entrevista.