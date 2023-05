Planes iniciales para el nuevo episodio de WWE Raw

Cuando todavía nos estamos recuperando de Backlash, es momento de comenzar a pensar en Monday Night Raw. Recordando que este mes también le tocará el turno a Night of Champions, Evento Premium en vivo de WWE donde sabemos que se coronará a un nuevo Campeón Mundial de Peso Completo. Y justamente el programa de esta próxima noche dará comienzo al torneo que presentará varias luchas que terminarán a una Superestrella de la marca roja antes de conocer a su oponente de Friday Night SmackDown para el 27 de mayo.

Who is your pick to win the entire tournament and become the NEW World Heavyweight Champion at #WWENOC ? pic.twitter.com/fgIjYHnRIQ

Pero esta no será la única historia que veremos en el show. Según nos informan nuestros compañeros de Fightful, la compañía ha hecho varios carteles de «desaparecida» para Becky Lynch durante su rivalidad con Trish Stratus. Entendemos que la irlandesa los estará utilizando mientras espera a que vuelva la Hall of Famer a la programación.

También está previsto que siga adelante la trama que ha llegado a las redes sociales de Chelsea Green y Sonya Deville como un equipo formal que lucha contra la gerencia por su falta de oportunidades.

Sabemos además que el torneo será una parte «significativa» del show, ocupando el combate estelar y teniendo el nuevo título en primera fila tanto en este como en la triple amenaza.

Además, se espera una “infusión de talento nueva e inmediata” tras el WWE Draft 2023.

Es interesante apuntar que a falta de unas cuantas horas para Raw los planes podrían cambiar.

12 WWE Superstars from #WWERaw and #SmackDown look to claim the World Heavyweight Title at #WWENOC.

Find out who they are NOW! 👀 pic.twitter.com/v5qvYFx5eH

— WWE (@WWE) May 7, 2023