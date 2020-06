La ausencia de Roman Reigns desde finales de marzo, en mayor o menor medida pasa factura a WWE, y así, la empresa decidió traspasar a AJ Styles a la marca azul a fin de mantener el componente estelar de esta. Esta autoexclusión, alegando la integridad de su familia -en especial sus hijos pequeños- justo antes de grabar su combate contra Goldberg en WrestleMania 36, no gustaron demasiado a Vince McMahon, pero en cualquier caso, no es que haya implicado que la empresa le haya bajado el pulgar, puesto que todavía aparece en el banner de SmackDown.

► WWE, aún sin planes para el regreso de Roman Reigns

Desde que se ausentó Roman Reigns de las pantallas, no se ha mencionado ni siquiera se ha mostrado a The Big Dog en la televisión de la WWE. Únicamente lo hemos visto durante el video introductorio de FOX para el programa semanal de SmackDown. Ni siquiera el propio luchador tiene previsto un horizonte sobre una fecha en la que pueda regresar al ring, por más buena voluntad que tenga; de hecho, no tiene apuro para regresar, considerando las circunstancias actuales.

Si bien los fanáticos aún se preguntan sobre la situación de Roman Reigns tras bastidores, esta no ha cambiado en lo absoluto. De hecho, Ringside News ha informado recientemente de que todavía no se habla entre bastidores sobre el regreso de Roman Reigns a la WWE. No existe una línea creativa para él y ningún productor lo menciona.

"Nuestra fuente en la compañía también señaló que 'estoy seguro de que es una discusión dentro de la oficina de Vince', pero ahí es donde cualquier conversación sobre Roman Reigns comienza y termina en la WWE."

Con suerte, Roman Reigns podrá regresar más temprano que tarde, pero parece que WWE está listo para avanzar sin él por un tiempo en medio de tanta incertidumbre. Sin embargo, es posible que el retorno del Big Dog esté condicionado a la presencia de una vacuna. Solo el tiempo lo dirá.