AEW Rampage alcanzó un mínimo de audiencia el pasado viernes por la noche con un promedio de 361 mil espectadores, con una calificación de 0.8 en el grupo demográfico 18 a 49 años.

Pese a que nuestro compañero Self High Five señala que es poco probable Warner Bros. Discovery cancele Rampage, no es menos cierto que los números del show de los viernes de AEW han dejado mucho que desear.

En la conferencia de los medios de ROH Final Battle, el propietario de AEW y ROH, Tony Khanhabló sobre su plan para cambiar «Rampage». Khan dijo lo siguiente.

«Definitivamente estoy buscando poner combates fuertes en Rampage. Creo que tendremos un gran cartel esta semana. Con la profundidad del elenco, creo que es un momento para mí realmente poner todas las manos en la cubierta para presentar los shows más fuertes que pueda el viernes. Y siempre trato de escuchar a los comentarios de los fanáticos, así que en el futuro, intentaré poner cosas en el programa del viernes que creo que tendrán la mejor oportunidad de atraer a esa audiencia«.

No es la primera vez que se refiere a la audiencia de Rampage, en la conferencia de prensa del evento All Out en septiembre, Khan se hizo eco de los mismos puntos a los que se refirió tres meses después.

Al momento de escribir este articulo los combates de esta semana de Rampage no han sido anunciados por lo que no sabemos de cual gran cartel habla, aunque puede ser que en el episodio de Dynamite es probable que se anuncien algunas luchas.