Tras el anuncio de NJPW, ¿planean ya WWE y AEW shows con público?

Había ganas de volver a disfrutar de la mejor promoción del mundo en cuanto a calidad de combates. New Japan Pro-Wrestling anunció esta mañana que retomará sus eventos la semana que viene a puerta cerrada con el inicio de la New Japan Cup 2020, pero la final de este torneo y el PPV Dominion, programados ya para julio, sí que contarán con asistencia de público en un número reducido (1/3 del aforo del Osaka-jō Hall).

Ante esto, lógicamente, surge la pregunta de si WWE y AEW retomarán igualmente su agenda habitual de shows abiertos a los seguidores, después de tres meses ya de desabridos episodios televisados.

Porque recordemos que si bien la incidencia del coronavirus sobre EEUU es mucho mayor hoy día que sobre Japón, Florida ya se encuentra en la Fase 2 de la desescalada. En teoría, McMahonlandia y los Élite podrían comenzar a programar veladas con un número muy limitado de aficionados. Y Triple H arrojó poca luz cuando fue preguntado por este tema, poco antes de NXT TakeOver: In Your House.

Menos mal que tenemos al bueno de Bryan Alvarez, quien compartió bajo la más reciente edición del Wrestling Observer Live sus últimas informaciones al respecto.

«Es posible que WWE y AEW tarden más, porque no he escuchado que AEW haya hablado de fans. Se cree que aún es demasiado pronto, al menos la última vez que pregunté, hace una semana. No he escuchado algo sobre WWE.

«Puede que New Japan echara el cierre durante tres meses mientras WWE y AEW seguían haciendo shows en América, pero New Japan seguramente vaya a ser la primera en volver a tener fans».