Braun Strowman ganó el Campeonato Universal WWE en WrestleMania 36 ante Goldberg. Luego tuvo su primera defensa titular contra Bray Wyatt en Money In The Bank, del cual salió victorioso, y Wyatt se ausentó de la programación para poder presenciar el nacimiento de su último hijo, aunque sabíamos que eventualmente iba a regresar tras el Monstruo entre hombres y su Campeonato Universal WWE.

El viernes pasado, finalmente Bray Wyatt regresó a Friday Night SmackDown. Su aparición en el Firefly Fun House trajo un lado de él que los fanáticos no han visto en mucho tiempo. ¿Qué significa ahora que su viejo personaje de The Eater Of Worlds ha vuelto?

► Braun Strowman y Bray Wyatt podrían chocar en Extreme Rules

Previamente habíamos informado de que WWE estaba planeando llevar a cabo la rivalidad entre Braun Strowman y Bray Wyatt antes de SummerSlam 2020. Lo dejaron bastante claro en el último episodio de SmackDown. Sin embargo, surgió un detalle inesperado.

La aparición del personaje de Wyatt como líder de The Wyatt Family dio un toque de nostalgia a los fanáticos, cuyo objetivo es el de explorar el "pasado" de Braun Strowman, con el cual Bray Wyatt pretenderá tomar alguna ventaja psicológica. Por ende, es posible que veamos nuevamente a esta versión retro de Wyatt en las próximas semanas.

Ringside News pudo conocer e informar de que WWE está planeando un gran encuentro cinematográfico en Extreme Rules 2020 entre Braun Strowman y Bray Wyatt. Esto también incluirá muchos "momentos de impacto", con lo cual busca mantener la tendencia impuesta desde WrestleMania 36, teniendo en cuenta que todavía no se puede contar con público presente en los escenarios.

"Se observó que el encuentro cinematográfico incluirá muchos momentos impactantes. WWE tiene grandes planes para Wyatt que todavía están evolucionando en la televisión más de un año después del debut de The Fiend.

Nuestra fuente en la compañía declaró que WWE está haciendo 'momentos de impacto porque ese es el nuevo plan'. Se observó además que 'las cosas sucederán por alguna razón'."

Habrá que esperar que, en primer lugar, se concrete el encuentro entre Braun Strowman y Bray Wyatt con el Campeonato Universal WWE en juego para Extreme Rules 2020, que se llevará a cabo el próximo 19 de julio. Al parecer, WWE quiere sacarle el máximo provecho posbile a esta rivalidad, y seguramente todavía no sea hora de que vayamos a ver a The Fiend.