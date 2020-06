Este era el plan original para el retiro de Shawn Michaels

retiro de Shawn Michaels

A raíz del documental 'Undertaker: The Last Ride', que tiene en vilo a miles de seguidores, Shawn Michaels ha vuelto a estar en boga por su indisoluble relación con la carrera de "The Phenom". De hecho, aunque su antológico canto de cisne en WrestleMania 26 quedara un tanto manchado por el infame combate de duplas de Crown Jewel 2018, Taker también formó parte de ese criticado encuentro.

Pero centrándome en aquel gran recuerdo de 2010, ya considerado por un servidor como el mejor combate de la historia, parece que pudo no ser el último (obviando la cita saudí), pues Michaels planeaba llevar a cabo una gira de despedida, según reveló a Bleacher Report bajo una entrevista reciente. Sin embargo, al volver aquella noche a la zona entre bastidores, "The Showstopper" cambió de opinión.

«Después del combate, Michael Hayes, Taker y yo hicimos lo que ya habíamos hecho el año anterior: sentarnos nosotros solos en una habitación con una copa de Jack Daniel's. Les dije, "¿sabéis qué? Seguramente esto sea el final de todo. No creo que vaya a hacer lo otro". Y Michael me dijo, "Estoy de acuerdo" . Así que en ese momento, decidí que ahí se acababa la historia .

Pero Michaels relató también cómo se coció la memorable última secuencia de aquel "Streak vs. Career", donde quedó plasmado el coraje de esta leyenda, quien antes de recibir un tercer Tombstone Piledriver, le robó a Taker su característico gesto de la garganta cortada, seguido de una bofetada que resonó en todo el Estadio de la Universidad de Phoenix.

«Estuvimos pensando en algo para el final. Uno piensa, "Vale, no puede ser otro momento de 'Te quiero' [en referencia a la última secuencia del combate de retiro de Ric Flair dos años antes], pero necesitábamos algo. ¿El qué? No lo sé, no lo recuerdo. Le di el crédito a Michael Hayes, porque creo que fue él. Dijo, "el final debería ser un último acto de rebeldía de Shawn Michaels. Una bofetada en la cara"».