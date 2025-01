¿Pista del regreso de Malakai Black en WWE RAW?

No fue una experiencia mala del todo pero Chad Gable no quedó contento después de perder ante Penta en el debut del mexicano en WWE: «Detesto a Penta, a los luchadores y perder. Pero anoche fue un recordatorio de por qué me enamoré de esta hermosa expresión artística de la fisicalidad y del deporte de la Lucha Libre Profesional cuando tenía 5 años y he estado obsesionado con ella desde entonces. Me sentí tan vivo«. Ya no solo por estas declaraciones sino también por lo visto en el último episodio de Raw, donde el líder de American Made expuso su intención de empezar una cruzada contra los Luchadores.

► Una pista

Una cruzada con la cual van a ayudarlo sus pupilos, The Creed Brothers e Ivy Nile. Pero, ¿también Malakai Black? Parece claro que el veterano de los Países Bajos está tomando el camino de regreso a la WWE y durante el mismo programa de la marca roja hubo presumiblemente una pista de que así es y de que quizá su primera historia sea con Gable y compañía.

En un segmento tras bastidores, Chad buscó la ayuda de The Judgment Day para lidiar con su «problema de lucha». Dominik Mysterio se mostró dispuesto a ayudar y le entregó a Gable un papel con el nombre de alguien que podría ayudarlo. Aunque el nombre no fue revelado, Gable quedó satisfecho y proclamó que sería entrenado en las «Artes Oscuras» de la Lucha Libre. Cuando pensamos en «artes oscuras» enseguida nos viene a la mente Malakai Black. Pero va más allá. Recordemos que el gimnasio que el neerlandés tiene se llama The Dark Arts Gym. Además, Malakai y Penta se enfrentaron anteriormente en AEW y PWG.

WHOS NUMBER DID DOMINIK GIVE CHAD GABLE HERE?? 👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀#WWERaw pic.twitter.com/gmHwfd3lcr — FADE (@FadeAwayMedia) January 21, 2025