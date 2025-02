¿Pista de la implicación de Ricky Starks en Vengeance Day 2025?

¿Por qué mostró tanta prisa WWE por presentar en las pantallas a Ricky Starks (aunque aún no sepamos si el luchador conservará su nombre bajo su nueva etapa)? Apenas 24 horas después de confirmarse su salida de AEW, el ex Campeón FTW hizo acto de presencia en el más reciente episodio de NXT.

Y todo, con Vengeance Day 2025 a la vuelta de la esquina, show para el que por ahora Starks no sido anunciado.

Seguramente esta cercanía tenga bastante que ver, pues ahora, Turnbuckle Championship Wrestling informa de la cancelación del duelo entre Starks y Aaron Solo anunciado para su show del sábado, mismo día en que se celebra Vengeance Day 2025. La promotora expone «circunstancias fuera de nuestro control» como motivo de tal ausencia.

Tal vez, no obstante, Starks simplemente haya quedado fuera del show por su nuevo estatus, considerando que WWE muestra bastante recelo a la hora de permitir luchar en otros escenarios a talentos bajo contrato. Y más si se trata de un combate contra un competidor de AEW, caso de Solo.

Seguidamente, les recuerdo el menú luchístico (en teoría ya completo) que presentará el sábado Vengeance Day 2025, a celebrarse desde la CareFirst Arena de Washington, DC (EEUU).

This was an absolute SHOCKER 🤯 #WWENXT pic.twitter.com/FhgxYOBcAk