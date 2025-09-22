Piper Niven se encuentra lesionada

Piper Niven ha estado fuera de la televisión de la WWE desde su victoria sobre Charlotte Flair en el episodio del 22 de agosto de SmackDown, e incluso estaba previsto que luchara el pasado viernes junto a Chelsea Green por el Campeonato Femenil de Parejas para hacerle frente a la propia Charlotte y Alexa Bliss, sin embargo eso no sucedió.

► Piper Niven no lucha desde el mes de agosto

Según un informe reciente de Fightful Select, Piper Niven se encuentra actualmente de baja por una lesión no especificada. Esta noticia llega después de que los fans comenzaran a cuestionar su reciente ausencia, y fue reemplazada por Alba Fyre durante el combate por parejas de Chelsea Green en el programa del pasado viernes. Se desconoce la gravedad y detalles sobre la lesión que sufre la británica.

“Durante la última semana, Fightful Select ha recibido muchas consultas sobre el estado de Piper Niven, de Secret Hervice. Cuando Fightful investigó su reciente ausencia, nos informaron que estaba lesionada. No supimos cuál era la lesión específica, solo que desconocen su gravedad en este momento”.

Aunque inicialmente la lesión de Piper Niven parecía una posibilidad, su ausencia durante la última lucha por equipos por el Campeonato Femenil de Parejas fue una clara señal de que algo más serio estaba ocurriendo, y en este momento no existe una fecha prevista para su regreso.

Sus compañeras, Alba Fyre y Chelsea Green, no pudieron lograr el objetivo de conquistar el Campeonato Femenil de Parejas frente a Charlotte Flair y Alexa Bliss en el último Friday Night SmackDown.