Piper Niven recuerda su rivalidad con Becky Lynch

Había ganas de que volviera como Piper Niven, pero a Doudrop no le fue demasiado mal en la WWE. Llegó a tener buenas oportunidades, como su lucha contra Becky Lynch por el Campeonato Femenil Raw en Royal Rumble 2022. Veremos si próximamente la luchadora consigue desafiar a la campeona, e incluso hacerse con el título, ahora que parece que está en el camino correcto. Pero antes continuamos con aquel combate del año pasado pues de él estuvo hablando la británica en una reciente entrevista con Fightful.

> Piper Niven recuerda a Becky Lynch

“Llegar a luchar contra Becky fue genial. Probablemente lo haré de nuevo. Recuerdo estar en el ring, Becky me estaba haciendo esta llave de cabeza, y recuerdo haberla escuchado decir: ‘El letrero está en llamas’. Al principio, pensé que había dicho: ‘Estamos en llamas’, y estoy como, ‘Sí, Becks, estamos en llamas’. Entonces ella dice, ‘No, no, no. El letrero está en llamas’. Yo dije, ‘¿Qué?’ ‘El letrero está en llamas’. ‘Oh. Está bien. Supongo que solo estamos rodando con este'”.

Hablando también de la edición 2023, la ex NXT UK señala que este Evento Premium es su favorito del año. También estuvo en . Ahora veremos si encuentra su hueco para WrestleMania 39. No luchará por el campeonato pero quizá tenga otro combate.

“Royal Rumble es mi evento favorito del año. Me encanta lo desconocido y lo inesperado. Nunca se sabe quién aparecerá. Más que eso, nunca se sabe qué historias van a comenzar. Aquí es donde comienza todo, ” ella dijo.

¿Te gusta que Piper Niven dejara atrás a Doudrop?