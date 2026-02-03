Piper Niven da una actualización sobre su estado de salud

Piper Niven ha estado fuera de la televisión de la WWE desde su victoria sobre Charlotte Flair en el episodio del 22 de agosto de SmackDown, e incluso estaba previsto que luchara junto a Chelsea Green por el Campeonato Femenil de Parejas para hacerle frente a la propia Charlotte y Alexa Bliss, sin embargo eso no sucedió. Luego, se pudo conocer que estaba lidiando con una lesión en el cuello, que incluso ponía en riesgo la continuidad de su carrera como luchadora, y no habían noticias de ellas desde octubre pasado.

► Piper Niven aún no tiene claro si volverá a luchar

Finalmente, Piper Niven rompió su silencio con una sincera actualización sobre su salud y la incertidumbre que rodea su futuro en el ring. La estrella de SmackDown recurrió a su cuenta de X este lunes para explicar por qué ha estado en silencio y a qué se enfrenta tras bambalinas. En septiembre, algunos informes sugirieron que Niven podría estar lidiando con una lesión que podría poner fin a su carrera, pero los fans no habían tenido mucha información directa de ella, hasta ahora.

«¡Estoy en un buen momento! ☺️ Siento haber estado tan callada con ustedes. Agradezco cada mensaje y cada tuit que recibo, incluso si no le he dado me gusta ni he respondido«.

«La verdad es que he estado muy callada porque sé que tienen preguntas, pero la realidad es que aún no lo sé (si volverá a luchar). Han pasado 5 meses y algunos días, cuando estoy mal, no puedo estar de pie más que unos minutos, si es que llega a ser un minuto».

«¿Quiero volver? Por supuesto que sí. Esto es todo lo que he hecho y lo que he querido hacer desde los 16 años y no me imagino haciendo otra cosa. Sigo disfrutándolo tanto como el primer día que empecé. Y siento que realmente estoy empezando a recuperar la confianza, a abrirme y a encontrar mi ritmo 😆”

“Todo esto para decir que espero que sí. Crucen los dedos por mí 🤞🏻😘”

El mensaje de Niven conmovió a los fans, quienes respondieron rápidamente con muestras de apoyo. En este punto, se desconoce si podrá volver a luchar, pero ciertamente ni WWE ni Chelsea Green han pensado en reemplazarla como parte de su equipo de seguridad, que era el papel que venía desempeñando la británica antes de sufrir su lesión.