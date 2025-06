Pimblett pretende desfigurar a Topuria en pelea por el título: «Lo odio»

Paddy Pimblett cree que una pelea por el título con Ilia Topuria rivalizaría con las peleas más reñidas de la historia de UFC.

Después de que Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) noqueó a Charles Oliveira en el combate principal del UFC 317 del sábado para convertirse en el nuevo campeón de peso ligero , Pimblett (23-3 MMA, 7-0 UFC) entró al octágono para un tenso enfrentamiento que terminó con Topuria empujando a «The Baddy».

El CEO de UFC, Dana White, dijo después de la pelea que no aprobaba el enfrentamiento y que no se comprometería a que Pimblett fuera el próximo rival por el cinturón, pero Topuria insistió en que tiene una cuenta pendiente con Pimblett que se remonta a varios años atrás, a un encuentro de la semana de la pelea en Londres.

Pimblett espera tener la próxima oportunidad y dijo que la mala sangre con Pimblett es tan real como puede ser, comparándola con quizás la rivalidad más infame en la historia de MMA entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor.

«Ni siquiera necesitas vender esa pelea; se vende sola. Dos personas que realmente se detestan. Realmente no entendemos eso. No hemos visto eso desde Khabib y McGregor, dos personas que de verdad se odian. Porque yo lo odio. No querría liquidarlo rápidamente, querría liquidarlo con un minuto restante de pelea después de haberle dado 700 codazos. Querría desfigurarlo «.

Pimblett dijo que disfruta de la tensión con un oponente y cree que no solo el calor con Topuria sacaría lo mejor de él, sino también el hecho de que probablemente entraría al octágono como un perdedor significativo en las apuestas.

«Me siento más motivado cuando estoy así, sobre todo porque todos creen que voy a perder. Todos creen que voy a perder. Nueve de cada diez personas probablemente piensan que me va a noquear. Me encanta demostrarles que se equivocan. Me da una sensación cálida y reconfortante que hace que la gente se trague sus propias palabras».

No puedo esperar. Ya no me pueden contratar con nadie más. Así de simple. Ahora pelearé con él y le voy a arrancar la cabeza.