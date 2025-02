Pimblett duda que Topuria tenga una oportunidad contra Makhachev:

Paddy Pimblett no está de acuerdo con que el campeón de peso pluma de UFC, Ilia Topuria, se salte la línea en el peso ligero.

Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que Topuria tenga como objetivo al campeón de peso ligero Islam Makhachev para crear una súper pelea entre los campeones de la UFC con un récord combinado de 43-1. Makhachev aparentemente no tiene rivales después de registrar una cuarta defensa consecutiva del título, un récord, mientras que Topuria viene de dos nocauts consecutivos sobre las leyendas de las 145 libras Max Holloway y Alexander Volkanovski .

El comentarista de UFC Joe Rogan declaró recientemente que no le importaba que Topuria solo tuviera una defensa de título, él quiere ver a “El Matador” contra Makhachev más temprano que tarde . Pimblett no está de acuerdo.

«No puedo ver a Ilia peleando contra Islam. Solo ha defendido el cinturón una vez, normalmente necesitas defender el cinturón, como, tres veces, y no es una estrella tan grande como para simplemente saltar. No es [Conor] McGregor. No es capaz de saltar y pelear por el otro cinturón, así que personalmente no puedo ver que eso suceda, pero veremos qué sucede.

“Escuché que Ilia encabezará el evento [UFC] 314 contra Volk, pero no se sabe hasta que no se concrete nada con UFC. Me han dicho esto y aquello en las últimas semanas, los últimos meses, y simplemente veremos qué sucede”.