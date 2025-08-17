Pico: Mi hijo dijo por fin eres profesional tras firmar con UFC»

Aaron Pico ha estado peleando a un alto nivel mucho antes de unirse a la UFC. Pero subir al octágono por primera vez tuvo un significado especial para un miembro de la familia.

Antes de su debut contra Lerone Murphy este sábado en UFC 319 en Chicago, Pico habló con los periodistas en el día de los medios el miércoles y recordó un momento de humildad que le transmitió su propio hijo y que resumió lo que significó finalmente dar el salto de Bellator a UFC.

“Siempre es divertido explicarle a alguien que simplemente no lo entiende. Tengo una anécdota graciosa: mi hijo tiene cuatro años y vemos las peleas todo el tiempo, y cuando le dije: ‘Papá va a pelear en la UFC por televisión’, me dijo: ‘¡Guau, papá, por fin eres profesional!’”. Dije: ‘Sí, papá por fin es profesional’. Es curioso, pero ahora… La verdad es que no se lo digo a la gente cuando estoy en público; siempre me preguntan: ‘¿A qué te dedicas?’. Solo digo: ‘Soy artista’, sin entrar en detalles. Si me indagan, les digo: ‘Sí, soy luchador’. Luego les digo que en aquel entonces peleé para esta organización y me dicen: ‘Bueno, algún día estarás en la UFC’. Digo: ‘Sí, algún día estaré en la UFC’. Ahora, si me preguntan eso, simplemente digo: ‘Sí, soy luchador de la UFC’. La conversación es como: ‘Guau, eres un grande y bla, bla, bla’, pero se siente bien.

La historia de Pico se ha contado innumerables veces desde que debutó como profesional a los 20 años, sin ninguna experiencia amateur y con una gran expectativa que lo promocionaba como la próxima estrella de las MMA. Su primera pelea terminó en una impactante derrota por sumisión en 24 segundos, y desde entonces ha trabajado duro para enderezar el rumbo, con un récord general de 13-4 en su carrera con Bellator, que incluye varias victorias por nocaut memorables.