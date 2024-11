Phil Mushnick advirtió a Donald Trump de Vince McMahon

Dejando a un lado ocasiones como aquella en que el ex mandamás de WWE se enojó con el ex presidente de Estados Unidos, Vince McMahon y Donald Trump siempre han tenido una buena relación. Al contrario que «The Chairman» con el periodista deportivo Phil Mushnick, quien decía esto de él no hace mucho:

«Mi conocimiento empírico, mi conocimiento basado en la investigación, basado en entrevistas y entrevistas con gente realmente buena. He conocido a gente maravillosa. Bruno Sammartino fue una de las personas más nobles que he conocido porque decía la verdad. Pero, basándome en lo que sé de Vince McMahon, es lo más parecido al personaje ficticio Hannibal Lecter que he conocido. Es así de enfermo. Creo que es un sociópata».

► Cuidado con Vince McMahon

Y no solo la opinión de Mushnick sobre McMahon no es ni mucho menos positiva sino que una vez advirtió a Trump sobre él. Así lo revela en una reciente entrevista en Piers Morgan Uncensored.

«[Trump] acababa de organizar el concurso de Miss Universo y despidió a la ganadora porque estaba en alcohol y drogas. Se mostró como un hombre noble, que iba a encargarse de eso y limpiar el certamen. Lo llamé y le dije: ‘Donald, tengo cuatro cajas. Te las entregaré, con todos los registros de FedEx sobre los esteroides y opioides enviados a McMahon, los luchadores, Hulk Hogan, de parte del Dr. George Zahorian. Te las daré. No quieres involucrarte en esto.’ ¿Y qué dijo él? Es el hombre más listo del mundo. ‘No, no te preocupes por eso. Voy a dar el dinero a la caridad.’ ‘¿Cuánto vas a dar a la caridad?’ ‘Unos millones de dólares.’ ‘Espero ver la ceremonia en la que entregues ese gran cheque de espuma por un millón de dólares, porque si realmente das un millón de dólares a la caridad, todos lo sabríamos.'»

¿Qué opinas de las palabras del periodista?

