Peyton Royce y Shawn Spears están casados desde agosto de 2019, pero en realidad no se sabe mucho de cómo ha sido su relación amorosa hasta el momento. Como ocurre en la mayoría de luchadores profesionales, nunca han sido demasiado abiertos al respecto. Sí que han mostrado ocasionalmente cómo es su día a día, sobre todo con bromas en su casa o en el gimnasio, pero poco más. Hasta ahora que la Superestrella de WWE comparte cómo fue su primera cita.

► Peyton Royce y Shawn Spears: así empezaron

En concreto, la luchadora habló de cuando Spears le dijo que lo suyo no iba a funcionar. Obviamente, se equivocó. Pero no sólo se equivocó sino que Royce estuvo dispuesta a demostrar que así era, por eso no se tomó en serio las palabras de su ahora esposo. La revelación ocurrió en una reciente sesión de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, en la que estuvo contestando a todo tipo de cuestiones que interesan a los fanáticos.

"Me dijo que él no iba a ser el indicado para mí. Pensé: '¡Acepto el desafío!'. Y miren quién acabó ganando. Además, quiero agregar que él pensó eso porque creía que yo era demasiado joven, que me gustaba la bebida y la fiesta, y que quería vivir experiencias. Definitivamente no sabía que esa no era yo. ¡Ahora sí que lo sabe!".

La luchadora comentó además que recientemente se olvidó su aniversario. Así que no solo no está interesada en la bebida y la fiesta sino que tampoco es demasiado buena para las fechas. Por lo que parece, por lo que ella muestra, a ambos les va de maravilla en su vida como matrimonio.

