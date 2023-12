El ex campeón del peso gallo de la UFC, Petr Yan, respondió con firmeza cuando se le preguntó cómo le iría a Aljamain Sterling contra el actual titular del peso pluma, Alexander Volkanovski.

En un principio parecía que las ambiciones de Sterling en las 145 libras iban a quedar relegadas a un segundo plano cuando Sean O’Malley le apartó del trono del peso gallo en el UFC 292 el pasado mes de agosto.

Sin embargo, tras perder la oportunidad de una revancha inmediata contra «Sugar», que defenderá el título por primera vez contra Marlon Vera, «Funk Master» parece haber vuelto la vista a otro cinturón.

Sterling confirmó recientemente que parece probable una aventura en el peso pluma tras una ronda de pruebas físicas en el UFC Performance Institute de Las Vegas. Incluso reveló una oferta para debutar en la división contra el contendiente top 10 Calvin Kattar.

Sin embargo, en caso de que el ex monarca del peso gallo ascienda hacia una oportunidad por el título en el peso pluma, uno de sus antiguos oponentes no espera que le vaya bien contra «Alejandro Magno».

► Yan: Sterling no tiene ninguna posibilidad contra un Volkanovski «preparado

Durante una reciente entrevista con el medio ruso Meta MMA, Petr Yan dio su opinión sobre los planes futuros de Sterling, con quien se familiarizó a través de dos batallas dentro del Octágono en 2021 y 2022.

Mientras que «No Mercy» estaba sacando lo mejor de «Funk Master» hasta que una rodilla ilegal lo vio descalificado y destronado en su primera pelea, Sterling fue capaz de cerrar la brecha de habilidades y obtener una victoria por decisión en la revancha.

Sin embargo, Yan no espera que su rival en dos ocasiones levante la mano en los campeonatos de peso pluma.

«¿Sterling contra Volkanovski? Creo que si Volkanovski entrena como lo hace habitualmente, Aljo no podrá hacer nada. Estoy seguro de ello«, dijo Yan. «Si Volkanovski no entrena en absoluto, si simplemente va allí sin preparación, entonces será cuestión de suerte. Alguien podría conseguir la posición para ganar en algún momento. (Pero) si Volkanovski entrenará, no creo que Aljo pueda derrotarle». (h/t XTRA MMA)

Aunque Sterling no cerró una posible llegada contra Kattar, que actualmente ocupa el puesto # 7 en 145 libras, también ha estado haciendo campaña para una pelea de mayor perfil con la leyenda del peso pluma Max Holloway.

«Blessed» ha sufrido tres derrotas ante Volkanovski, pero su claro estatus como ‘mejor del resto’ significa que probablemente serviría como una fuerte prueba de fuego de las posibilidades de Sterling de éxito en el título en el peso más alto.