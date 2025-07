Petr Yan compitió en el evento coestelar de UFC Abu Dhabi el sábado pasado. Se enfrentó a Marcus McGhee en una pelea que muchos consideraron una posible trampa.

La pelea llegó hasta el final y Yan finalmente se llevó la victoria por decisión unánime. Con esta victoria, «No Mercy» espera ahora asegurarse otra pelea por el título de peso gallo.

Una pelea en la que Yan no está enfocado es un enfrentamiento con el número 2 del peso gallo, Umar Nurmagomedov. Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Abu Dhabi, Yan explicó por qué esa pelea no le atrae el enfrentamiento.

«En este momento, no me interesa pelear contra Umar en noviembre en Qatar», dijo Yan. «Me ofrecieron una pelea contra él en Bakú, Azerbaiyán. La acepté, pero ellos no pudieron aceptarla. Luego pedí que fuera en julio, pero tampoco pudieron hacerlo. En este momento, solo estoy enfocado en una pelea por el título».

El miembro del Salón de la Fama de la UFC Khabib Nurmagomedov insinuó recientemente que la próxima pelea de Umar será un evento principal de cinco asaltos. Si Yan se sale con la suya, entonces no será el próximo compañero de baile de Nurmagomedov.

Nurmagomedov no solo sufrió la primera derrota de su carrera profesional en las MMA ante Merab Dvalishvili, sino que también tuvo que recuperarse de una lesión en la mano. En este momento, se desconoce quién será el oponente de Nurmagomedov.

La próxima pelea por el título de peso gallo de la UFC verá al campeón Dvalishvili poner su oro en juego contra Cory Sandhagen en la UFC 320 el 4 de octubre. Yan espera servir como peleador suplente. También elogió tanto a Dvalishvili como a Sandhagen cuando se le preguntó con quién preferiría pelear por el título.

Yan admitió que le gustaría enfrentarse de nuevo a Dvalishvili para ver cómo puede adaptarse en una revancha. Dvalishvili derrotó a Yan por decisión unánime en 2023. Fue la última vez que Yan fue derrotado.