Nadie tiene en su haber lo logrado por Peter Tihanyi, cuando en 2024 portó al mismo tiempo el Campeonato Mundial Unificado wXw y el Campeonato Mundial GWF, los dos cetros más prestigiosos de la lucha libre alemana. Sin embargo, una severa lesión a inicios del presente año le obligó a dejarlos vacantes.

Tihanyi hizo su regreso a los rings el pasado mes, y su primera lucha tras tan larga convalecencia fue una auténtica declaración de intenciones, saliendo ganador del Shortcut To The Top, por el que obtuvo la oportunidad de recuperar la presea que nunca perdió de cara al tercer show del Pro-Wrestling Grand Prix de wXw. Y anoche, Tihanyi no la desaprovechó.

El húngaro tenía a un rival de altura enfrente, 1 Called Manders, y desde el principio, este quiso asegurar un duelo limpio, tumbando con un Lariat a Robin Christopher Fohrwerk, el «CEO» de High Performer Ltd. Tihanyi, no obstante, entre su firme objetivo de defenestrar el tobillo izquierdo de Manders y un golpetazo con la correa en juego sobre la cabeza del estadounidense en los compases finales, hizo que su rival se rindiera transcurridos casi 20 minutos de lucha.

Tihanyi puso fin a un excelente reinado de 175 días y 15 defensas exitosas, iniciando asimismo el segundo de su carrera como máximo monarca de wXw. El húngaro, pues, tiene ahora más cerca volver a ser el gran campeón de la lucha germana, aunque parece que antes buscará una revancha contra Mustafa Ali en GWF.

► Resultados wXw Pro-Wrestling Grand Prix (shows 2 y 3)

Seguidamente, todo lo que dieron de sí los dos shows celebrados ayer por wXw de su Pro-Wrestling Grand Prix, desde el Turbinenhalle 2 de Oberhausen (Alemania), y que pudieron seguirse en directo vía canal de YouTube de la compañía.

#ANDNEW wXw Unified World Wrestling Champion: Peter Tihanyi



Im Main Event von Show 3 des #wXwGrandPrix holte sich @petertihanyi1 das zurück, was er – wie er selbst immer wieder betonte – nie verloren hat: die wXw Unified World Wrestling Championship.



Mit unkonventionellen und… pic.twitter.com/UlgRKujNFA — wXw Germany (@wXwGermany) September 28, 2025