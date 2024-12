Peter Rosenberg: «Con cariño, CM Punk es un idiota»

Durante una conversación con la entrevistadora Jackie Redmond y el presentador Peter Rosenberg para el canal de YouTube de WWE alrededor del evento premium Saturday Night’s Main Event, CM Punk pidió a Rosenberg que no usara la palabra «movimiento» o «conjunto de movimientos» cuando este elogió a Koko B. Ware:

«No digas movimientos. Es basura. Si dices eso, eres un idiota. Especialmente si eres un luchador y dices ‘movimiento’, eso me dice al 100% que no sabes lo que estás haciendo«. Luego también dedicó alabanzas a Koko y dijo que lo suyo era genial porque no se trataba de los movimientos. «Todos los grandes saben que no se trata de los movimientos».

► La palabra «movimiento»

Una correción la del luchador que el presentador abordó en el podcast Juan Ep Is Life:

«Entonces dije, ‘el moveset,’ ¿oíste las primeras palabras que salieron de su boca? ‘No digas moveset.’ ‘Moveset’ es como un término interno tonto. Me salió porque está ahí dentro. Normalmente no lo diría, pero como que, Punk es A, un idiota. Lo digo con cariño. Es A, un idiota. B, es algo molesto lo que dije. C, aparentemente, he aprendido que hay algo de historia entre él y otra persona con esa palabra, algo de lo que yo ni siquiera sé.

«Ahí, él está hablando de… no sé si está despectivamente hablando de otra persona. En este momento, está específicamente hablando mal de un luchador. Yo pensaba que era hacia mí. ‘Vamos Punk, pensé que estábamos bien.'»

Quizá no se trate únicamente de los movimientos, como el propio CM Punk aprendió de Eddie Guerrero, pero sin duda estos son una parte fundamental de la lucha libre profesional. ¿Qué otra palabra se podría usar?

