Pete Dunne se medirá a Jonathan Gresham en Bloodsport XIV

Cuando Brett Lauderdale jugó allá por finales de 2022 con la existencia de una alianza entre GCW y WWE (convenciendo incluso a Dave Meltzer de tal cercanía) parece que lo hizo presagiando que la broma algún día se haría realidad. Hoy, gracias a ello, GCW se ha agenciado cuatro fechas en el inminente «SummerSlam Weekend», más que ninguna otra promotora «indie».

Entre estas, destaca una nueva entrega de Bloodsport de la mano de Josh Barnett, para la que ya se ha confirmado la implicación de varias Superestrellas de WWE. Si días atrás se concretó un duelo entre Natalya y Masha Slamovich, ahora se define uno entre Pete Dunne y Jonathan Gresham.

«The Bruiserweight» —quien no compite en WWE desde el pasado mayo y se dice está trabajando como productor para AAA— debutó en Bloodsport durante la edición anterior, el pasado abril, donde venció a Timothy Thatcher. Mientras, «The Octopus» hizo lo propio también sobre el mismo evento, cayendo derrotado ante Zack Sabre Jr.

Este sábado 2 de agosto, desde el Williams Center en Rutherford (New Jersey, EEUU), tendrá lugar GCW Josh Barnett’s Bloodsport XIV, cuyo menú provisional luce así.

Two of Pro Wrestling’s most dangerous grapplers are set to clash at Josh Barnett’s: Bloodsport XIV.



Refined in skills and holds but possessing the blunt viciousness needed when skill is not enough. These two are set to tear down the house and one another.



Pete Dunne takes on… pic.twitter.com/PjOIOK6ubR