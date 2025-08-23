Pete Dunne apareció en Riot Cabaret Pro Wrestling

Aunque el jueves ya hubo un evento de considerable interés, Unauthorised Gate de Pro Wrestling CEASEFIRE, ayer viernes comenzó en toda su plenitud el «Forbidden Door Weekend». Y no sólo estrellas vinculadas al bloque aliado que conforman AEW, NJPW, CMLL, ROH y Stardom se están dejando ver por Londres.

Aprovechando que WWE también se encuentra sobre tierras británicas, anoche Pete Dunne hizo acto de presencia durante el epílogo de Someone’s Knocking At The Door de Riot Cabaret Pro Wrestling, cuarto show que produce esta promotora en 2025, desde el Clapham Grand de la metrópoli inglesa.

Como «main event», Nico Angelo logró conquistar el máximo cetro de Riot Cabaret al imponerse a Mark Andrews, y este, en modo villanesco, silla en mano, quiso pagar su frustración con el nuevo monarca en el poscombate. Afortunadamente, Dunne confrontó a Andrews, quien entonces puso pies en polvorosa, entre una sonora reacción del público. Por ahora, se desconoce si tal implicación, su primera en Riot Cabaret, habrá detonado un futuro combate.

El pasado marzo, Dunne compitió en el evento Homecoming de OTT, celebrado sobre Dublín, donde venció a Sammy D. Una lucha anunciada de antemano que supuso su regreso a la promotora irlandesa seis años después de su última vez allí.

► Resultados Someone’s Knocking At The Door

He aquí todo lo que dio de sí la más reciente velada de Riot Cabaret.

The Bruiserweight Pete Dunne showed up at Riot Cabaret pic.twitter.com/54eeA5Q9H1 — Cory (@Cory_Hays407) August 23, 2025