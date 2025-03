Queda ya bastante claro que GCW y sus allegados guardan una relación colaborativa con WWE. Tras anunciarse que la promotora de Brett Lauderdale albergará luchas del torneo por el Campeonato WWE ID, varias Superestrellas del gigante estadounidense se dejarán ver como nunca antes por los shows alternativos de ese mismo «WrestleMania Weekend».

Y parece que una de las citas que apunta a robarse más miradas será Bloodsport, pues a la participación de Natalya se une ahora la de Pete Dunne.

Sin mucho hueco últimamente en RAW (su marca actual de desempeño), con un último combate por ahora durante el episodio de Main Event del pasado 6 de marzo, «The Bruiserweight» no se dejaba ver por la escena «indie» desde que compitiera en PROGRESS Chapter 195, en septiembre de 2019. Al momento de escribir esta noticia, no se ha concretado rival para Dunne.

El próximo 17 de abril, desde el Pearl Theater en el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU), tendrá lugar GCW Josh Barnett‘s Bloodsport XIII. Sin ningún encuentro definido hasta el momento, he aquí la nómina provisional de participantes.

A «Strong Style» Englishman, from the tough, industrial city of Birmingham.



He has no problem trading blows or submission holds – wherever the fight goes, this «Bruiserweight» wrestler is up for it.



Pete Dunne is coming to Josh Barnett’s: Bloodsport XIII.



Ticket link in the… pic.twitter.com/UFLdJK6ISs