No existen muchas diferencias en lo que estamos viendo ahora de Drew McIntyre de lo que estábamos viendo a principios de 2019. No si dejamos a un lado que está dando un cambio de bando, mostrándose más amable con la fanaticada. Pero sigue siendo el mismo destructor que parece que alcanzará la cima. No obstante, el año pasado no lo hizo y nos preguntamos si en 2020 lo hará. Ahora no tiene competencia, Seth Rollins es un rudo más del elenco y no existe otro técnico que pueda pasarle por encima de cara a enfrentar a Brock Lesnar.

► Pésimo dato de Drew McIntyre en 2019

El paso adelante perfecto sería vencer en la campal varonil de Royal Rumble, lo cual no hizo el año pasado. De hecho, como podemos comprobar sería su primer triunfo en un PPV de WWE desde Survivor Series 2018. No es broma, un luchador como el «Psicópata Escocés» no ha conseguido una victoria en un evento previo pago en más de un año. Y si hablamos de su última lucha ganada en un show de este tipo en un mano a mano tenemos que irnos hasta su anterior aventura en el Imperio McMahon, en concreto, al 21 de febrero de 2010.

Pero hablemos del año pasado, entendiendo que este será diferente. Estos son los combates que disputó en PPV:

Finn Balor venció a Drew McIntyre (TLC 2018)

Drew McIntyre no fue capaz de ganar la campal (Royal Rumble 2019)

The Shield venció a Baron Corbin, Bobby Lashley y Drew McIntyre (Fastlane 2019)

Roman Reigns venció a Drew McIntyre (WrestleMania 35)

Drew McIntyre no consiguió el maletín de Money in the Bank (Money in the Bank 2019)

Roman Reigns venció a Drew McIntyre (Stomping Grounds)

Roman Reigns y The Undertaker vencieron a Drew McIntyre y Shane McMahon (Extreme Rules 2019)

Team Hogan venció a Team Flair (Crown Jewel 2019)

Team SmackDown venció a Team Raw y Team NXT (Survivor Series 2019)

Debido a este pésimo dato muchos están dudando de que McIntyre pueda dar de repente el salto a triunfar en el Rumble del 26 de enero. Pero no cabe duda de que WWE lo está preparando para un impulso. Y no parece haber otro que ir rumbo al Campeonato WWE.