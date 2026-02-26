Pese al retiro, AJ Styles seguiría vinculado a la WWE

AJ Styles se despidió como luchador, al menos en la WWE, en el Royal Rumble, cuando se desmayó en medio del ring tras la llave dormilona de «El Asesino de Carreras» Gunther. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, y el pasado lunes hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker.

► AJ Styles seguiría con mentor en la WWE

La carrera de AJ Styles en el ring puede haber terminado, pero su futuro en la lucha libre profesional ya está tomando forma, y ​​está poniendo fin a cualquier especulación sobre su futuro tras su salida de la WWE y los rumores sobre otras oportunidades, luego de que incluso el propio luchador admitiera que sabá de que AEW le habría tenido una oferta para ir a luchar allá.

En el podcast Talk N Shop, AJ Styles confirmó que retirarse no significa alejarse de la empresa por completo, y que su intención es la de seguir vinculado a la WWE para poder ayudar a desarrollar a las futuras estrellas.

«Seguiré trabajando con la WWE. Eso no va a cambiar. Sueño con ayudar a los jóvenes talentos. Si alguien no está listo una vez que llega, mi trabajo es ayudarlo a llegar a ese punto donde pueda hacerlo y tenga confianza al subirse al ring de la WWE. Poder ayudar con eso es una bendición.»

En lugar de aparecer en otra promoción o considerar ofertas externas, AJ Styles ha optado por permanecer en la WWE en un rol de mentor, dejando en claro que su conexión con la WWE no termina, y su decisión también acalla las especulaciones sobre una posible etapa en AEW, mientras se prepara para comenzar la siguiente fase de su carrera tras bastidores, mientras cumple también su objetivo de compartir más tiempo con su familia.