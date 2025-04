Desde que disputara su hasta ahora último combate, contra Cody Rhodes en SummerSlam 2023, Brock Lesnar no es parte de la programación de WWE. En parte por su discontinuo calendario, aunque sobre todo, por su presunta implicación en el caso de Janel Grant, pues teníamos constancia de que iba a calzarse las botas de cara a WrestleMania XL.

Y ahora que estamos en un nuevo «Road To WrestleMania», muchos arquearon la ceja cuando este pasado viernes precisamente Cody Rhodes hizo alusión directa a Lesnar durante su promo en SmackDown. Considerando el silencio que WWE estaba imponiendo sobre la figura de “The Beast Incarnate”, resulta legítimo preguntarse si tal mención supone un cambio de postura y un potencial regreso en camino.

Pero según reporta Fightful, WWE no tiene intenciones ahora mismo de hacer uso de Lesnar, ni internamente se ha hablado de él. Parece lógico, si tenemos en cuenta que el caso de Janel Grant sigue activo, por lo que de producirse un último «run» de Lesnar, sólo tendría lugar una vez tal asunto legal se resuelva (favorablemente para WWE y Lesnar, claro).

Y para confirmar lo improbable de una nueva etapa de Brock Lesnar bajo los focos de WWE a día de hoy, he aquí un reciente vídeo donde la empresa recapitula los nueve estelares de WrestleMania protagonizados por Roman Reigns.

