Pese a ligero descenso, la audiencia de TNA iMPACT! se mantiene estable

Desde que iniciara su andadura en AMC el pasado 15 de enero, TNA iMPACT! únicamente había sufrido una caída de su audiencia con su segundo episodio; eso sí, muy ligera, algo inédito para un programa luchístico durante los últimos años. Y tras tres semanas consecutivas en ascenso, el programa vivió otro descenso el pasado jueves, e igualmente, poco severo

De los 254 mil espectadores de media que obtuvo el capítulo del día 12, el más reciente se quedó en 233 mil y logró mantener un mismo rating de 0.05. Cabe apuntar que iMPACT! tuvo que competir sobre la misma franja horaria con los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que hace aún más meritorio este nuevo amortiguamiento, situándose todavía en números que la empresa no paladeaba en casi ocho años, cuando tenía a POP TV de plataforma. 

tnawrestling.com

 

► Cartel TNA iMPACT! (26-02-2026)

He aquí el menú que presenta el siguiente TNA iMPACT!, grabado el pasado día 14 sobre The Pinnacle en Nashville (Tennessee, EEUU). 

 

 

Rafael Indi

