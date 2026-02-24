Desde que iniciara su andadura en AMC el pasado 15 de enero, TNA iMPACT! únicamente había sufrido una caída de su audiencia con su segundo episodio; eso sí, muy ligera, algo inédito para un programa luchístico durante los últimos años. Y tras tres semanas consecutivas en ascenso, el programa vivió otro descenso el pasado jueves, e igualmente, poco severo.
De los 254 mil espectadores de media que obtuvo el capítulo del día 12, el más reciente se quedó en 233 mil y logró mantener un mismo rating de 0.05. Cabe apuntar que iMPACT! tuvo que competir sobre la misma franja horaria con los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que hace aún más meritorio este nuevo amortiguamiento, situándose todavía en números que la empresa no paladeaba en casi ocho años, cuando tenía a POP TV de plataforma.
► Cartel TNA iMPACT! (26-02-2026)
He aquí el menú que presenta el siguiente TNA iMPACT!, grabado el pasado día 14 sobre The Pinnacle en Nashville (Tennessee, EEUU).
- Mike Santana y Leon Slater vs. The Nemeths
- Dani Luna vs. Léi Yǐng Lee
- AJ Francis vs. Mance Warner
- Jada Stone vs. Tasha Steelz
- The Hardys y The Righteous vs. The System
- Ash By Elegance y Mickie James tendrán un careo
- Escucharemos a Steve Maclin
X Division Champion @LEONSLATER_ and TNA World Champion @Santana_Proud face @NicTNemeth and @ryrynemnem THURSDAY at 9/8c on @AMC_TV, @AMCPlus and TNA+, and 8pm ET on @Sportsnet 360. #TNAiMPACT pic.twitter.com/9fWQbP5RQz— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) February 23, 2026
