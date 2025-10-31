Persephone se lleva el Grand Prix de Amazonas; colorido festejo de Día de Muertos

El Mes de las Amazonas cerró de gran forma con el torneo del Grand Prix, donde el Consejo Mundial de Lucha Libre invitó a varias luchadoras extranjeras que enfrentaron a lo mejor de la empresa. Además dieron inicio los tradicionales festejos de Día de Muertos, todo ello resumido en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLLSe llevaron a cabo las eliminatorias para el torneo «Rey del Inframundo 2025», donde salió un retador de cada sede: CDMX, Puebla y Guadalajar, quienes retarán a Difunto, el ganador de la edición de 2024. De esta manera, Guerrero Maya Jr, Adrenalina y Villano III Jr. buscarán su oportunidad en la magna celebración de Día de Muertos.

Pero no demoremos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 24/octubre/2025

Hechicero y Xelhua protagonizaron una batalla excepcional en el Match Relámpago, donde El Alquimista del Ring impuso su experiencia y técnica para llevarse la victoria de manera contundente.

Bárbaro Cavernario y Difunto fueron descalificados tras el exceso de castigo del Rey del Garrote sobre Máscara Dorada, quien junto a Titán formó una dupla espectacular esta noche.

Persephone fue la ganadora del Grand Prix de Amazonas 2025. Thekla intentó por todos los medios la victoria, pero La Diosa del Ring dio cuenta de La Araña Tóxica.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Elemental y Yutani vencieron a Dragón de Fuego y Dragón Legendario (9:39)

2) Match Relámpago: Hechicero venció a Xelhua (7:37)

3) Máscara Dorada y Titán vencieron a Bárbaro Cavernario y Difunto por DQ (11:41

4) Grand Prix de Amazonas 2025: India Sioux, La Catalina, La Jarochita, Lluvia, Olympia, Persephone, Reyna Isis, Skadi, Zeuxis vencieron a Diamante, Hazuki, Julia Hart, Kanji, Koguma, Mina Shirakawa, Shoko Nakajima, Skye Blue, Thekla

Orden de eliminación: Koguma (16:51, vía Olympia), Kanji (21:36, India Sioux), Hazuki (25:32, Skadi), India Sioux (29:54, Shoko Nakajima), Skadi (34:49, Mini Shirakawa), Diamante (36:43, Olympia), Olympia (37:58, Sky Blue), Reyna Isis (39:53, Thekla), Shoko Nakajima (41:24, Catalina), Lluvia (45:06, Julia Hart), La Catalina (47:36, Mina Shirakawa), La Jarochita (50:50, Thekla), Julia Hart (51:33, Zeuxis), Zeuxis (52:36, Sky Blue), Sky Blue (54:02, Persephone), Thekla (56:44, Persephone) quedando Persephone como la ganadora.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 25/octubre/2025

A pesar de su excelente rendimiento esta noche, Candela y Kira fueron sorprendidas por la poderosa alianza internacional entre ROH y MLW, representada por la cubana Diamante y la japonesa Shoko Nakajima.

Atlantis y Blue Panther se llevaron los honores en el evento especial de la noche al imponerse ante Los Guerreros Laguneros, Stuka Jr. y Gran Guerrero.

En la lucha semifinal, el imponente trío “Triangle of Madness”, integrado por Thekla, Skye Blue y Julia Hart, se alzó con la victoria sobre las representantes del CMLL: Zeuxis, Reyna Isis y La Jarochita.

Máscara Dorada y Ángel de Oro se adjudicaron una victoria relativamente cómoda en el duelo de relevos increíbles ante Volador Jr. y Titán, que terminaron en conflicto y con un reto de enfrentarse mano a mano.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Espíritu Negro y Rey Cometa

2) Dark Panther, Hijo del Pantera, Hombre Bala Jr. vencieron a Alom, Crixus, Troyano

3) Diamante y Shoko Nakajima vencieron a Candela y Kira (11:56)

4) Atlantis y Blue Panther vencieron a Gran Guerrero y Stuka Jr. (16:12)

5) Julia Hart, Skye Blue, Thekla vencieron a La Jarochita, Reyna Isis, Zeuxis (13:10)

6) Relevos Increíbles: Ángel de Oro y Máscara Dorada vencieron a Titán y Volador Jr. (14:17).

.

• Domingo Familiar de Arena México – 26/octubre/2025

Skadi y Kira reafirmaron su jerarquía como Campeonas Nacionales de Parejas al defender con orgullo los colores del CMLL, derrotando a Diamante de ROH y Shoko Nakajima de MLW.

Las representantes de STtardom, Hazuki y Koguma, impusieron su ritmo de combate al unísono para superar a las experimentadas Princesa Sugehit y Marcela.

Los Gemelos Diablo aprovecharon su idéntico físico para intercambiar lugares y así obtener la victoria junto a Virus sobre Capitán Suicida, Dulce Gardenia y Explosivo.

Los Dragones (Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario) supieron reaccionar ante el constante dominio de Los Depredadores (Magnus, Rugido y Vegas Depredador), logrando revertir la situación y quedarse con la victoria.

Averno esquivó una plancha de Atlantis Jr. y aprovechó el momento para finiquitarlo con un Devil’s Wings. Los Infernales, complementados por Euforia y Mephisto, se alzaron con la victoria ante El Heredero de la Atlántida, Neón y Esfinge.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) El Coyote y Pólvora vencieron a Diamond y Oro Jr.

2) Kira y Skadi vencieron a Diamante y Shoko Nakajima

3) Hazuki y Koguma vencieron a Marcela y Princesa Sugehit

4) Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II, Virus vencieron a Capitán Suicida, Dulce Gardenia, Explosivo

5) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Magnus, Rugido, Vegas Depredador

6) Averno, Euforia, Mephisto vencieron a Atlantis Jr., Esfinge, Neón

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 27/octubre/2025

Kira se impuso a Shoko Nakajima con un contundente suplex alemán en un Match Relámpago internacional, asegurando la victoria con claridad.

Hazuki y Koguma, representantes de Stardom, fueron enviadas al Inframundo tras caer ante Skadi y Tessa Blanchard en esta contienda.

Puebla ya tiene su representante para disputar el título Rey del Inframundo. Guerrero Maya Jr. fue el ganador de este Torneo Cibernético donde intervinieron seis luchadores.

En una acción intensa y polémica, Yutani desató su furia sobre Místico sin medir consecuencias y le quitó la máscara.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Hijo de Centella Roja y Tiger Boy vencieron a Black Tiger y Rey Apocalipsis (12:22).

2) Fuego, Hombre Bala Jr., Meyer vencieron a Disturbio, King Jaguar, Pólvora (17:42).

3) Match Relámpago: Kira venció a Shoko Nakajima (7:40).

4) Skadi y Tessa Blanchard vencieron a Hazuki y Koguma (13:15)

5) Rey del Inframundo 2025 – Semifinal: Guerrero Maya Jr. venció a Stigma, Arkalis, Xelhua, Pegasso, Rayo Metálico

Orden de eliminación: Pegasso (2:55, vía Xelhua), Stigma (6:24, via Guerrero Maya Jr.), Rayo Metalico (8:46, via Araklis), Arkalis (11:17, via Guerrero Maya Jr.), y Xelhua (15:34, Guerrero Maya Jr.) quedando Guerrero Maya como ganador.

6) Místico, Neón, Titán vencieron a Hechicero, Volador Jr., Yutani por DQ

.

.

• Martes de Arena México – 28/octubre/2025

Tabata resistió el dominio constante de Candela y, demostrando temple y determinación, consiguió revertir la situación para quedarse con la victoria en este Match Relámpago de Amazonas.

En el evento especial de la noche, Tessa Blanchard y La Catalina mostraron una gran sincronía y dominio sobre el cuadrilátero, imponiéndose ante las representantes de Stardom, Hazuki y Koguma.

La contienda por el pase a la gran final del título Rey del Inframundo como representante de la CDMX fue una verdadera batalla de poder entre Villano III Jr. y Rugido. Finalmente, El 33 de la Rudeza se alzó con el triunfo.

Máscara Dorada y Esfinge se convirtieron en los aliados ideales de Místico para imponer condiciones en la contienda estelar del Día De Muertos, derrotando a Volador Jr., Último Guerrero y El Valiente.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (12:03)

2) Match Relámpago: Tabata venció a Candela (9:00). Bad.

3) Hazuki y Koguma vencieron a Catalina y Tessa Blanchard (10:18). Final match for Hazuki y Koguma.

4) Rey del Inframundo – semifinal: Villano III Jr. venció a Magnus, Rugido, Valiente Jr., Max Star, Dragón de Fuego (37:49). Orden de eliminación: Dragon de Fuego (Max Star, 14:57), Max Star (Valiente Jr., 19:39), Magnus (Villano III Jr., 22:15), Valiente Jr. (Rugido, 26:19), Rugido (Villano III Jr., 37:49) quedando Villano III Jr. como el ganador

5) Esfinge, Máscara Dorada, Místico vencieron a Último Guerrero, Valiente, Volador Jr. (14:17)

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 28/octubre/2025

Las duplas de Ráfaga Jr. y Gallo Jr., así como la de Prince Drago y Black Warrior, lograron dominar la 4a. eliminatoria del Campeonato de Parejas de Occidente, superando a Tapatío y Criss Skin y Trono y Optimus, ganándose su lugar en la siguiente fase.

Persephone y Zeuxis se consolidaron como una dupla temible al derrotar a Diamante y Shoko Nakajima en un combate internacional de una sola caída.

Seis guerreros del occidente desataron una contienda sin tregua en busca del honor supremo: representar a Guadalajara rumbo al trono del Rey del Mundo, pero fue Adrenalina quien emergió imponente.

Aparición de Soberano Jr. en la Arena Coliseo de Guadalajara, distrayendo a Titán y Atlantis Jr. y otorgándole el triunfo a Averno y Euforia.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Garabato, Halcón de Plata, Legan vencieron a Black Boy, Exterminador, Thunder Boy

2) Campeonato de Tríos de Occidente – Semifinal: Black Warrior Jr. y Gallo Jr., Prince Drago y Ráfaga Jr. vencieron a Ángel Rebelde, Optimus, Tapatío, Trono

3) Leo, Omar Brunetti, Vaquero Jr. vencieron a Arlequín, Guerrero de la Muerte, Ráfaga

4) Persephone y Zeuxis vencieron a Diamante y Shoko Nakajima

5) Rey del Inframundo 2025 – semifinal: Adrenalina venció a Furia Roja, Demonio Maya, Principe Daniel, Fantástico, Bestia Negra

6) Averno y Euforia vencieron a Atlantis y Titán

Soberano Jr. appeared distracted the tecnicos. Soberano said he’d wrestle on next week’s show.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 31/octubre/2025

.

– Sábado de Arena Coliseo – 01/noviembre/2025

.

– Domingo Familiar de Arena México – 02/noviembre/2025

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 03/noviembre/2025

.

– Martes de Arena México – 04/noviembre/2025

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 04/noviembre/2025