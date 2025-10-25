Persephone se lleva el Grand Prix de Amazonas 2025

La Persephone logró consagrarse como la gran ganadora del Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL, al imponerse a 17 rivales de distintas partes del mundo en la Arena México. En una final intensa, derrotó a Thekla para levantar el trofeo y cerrar con broche de oro una noche histórica.

Después de la ceremonia del himno nacional, el equipo del CMLL se enfrentó al combinado internacional en un duelo que rápidamente se convirtió en una guerra total. Golpes, llaves, vuelos y castigos se sucedieron sin descanso, mientras las eliminaciones comenzaron a llegar una tras otra.

La primera en salir fue Koguma, eliminada por Olympia. Luego, India Sioux dejó fuera a Kanji con una Rosa, y Skadi eliminó a Kazuki. Sin embargo, el dominio mexicano se rompió cuando Shoko Nakajima sacó a India Sioux y Mina Shirakawa hizo lo propio con Skadi.

Olympia cayó ante Skye Blue, y Thekla eliminó a Reyna Isis. La Catalina tuvo un gran momento al eliminar a Shoko Nakajima, pero luego fue sorprendida por Mina Shirakawa. Más adelante, Julia Hart eliminó a Lluvia, mientras Thekla acababa con Jarochita. Zeuxis logró dejar fuera a Julia Hart para mantener vivas las esperanzas del equipo mexicano.

En la fase final, Zeuxis y Persephone se midieron ante Skye Blue y Thekla. Blue eliminó a Zeuxis, pero Persephone respondió con una contralona y una plancha para dejarla fuera.

Momentos claves

Finalmente, Persephone y Thekla se enfrentaron en una emocionante batalla. El duelo mostró dominio alterno entre los equipos. Las eliminaciones de Skye Blue y Thekla en las etapas finales mantuvieron al público al borde del asiento.

El momento decisivo llegó cuando Persephone resistió los castigos de Thekla y la derrotó con un espectacular mortal desde la tercera cuerda.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Persephone se consolida como una de las máximas exponentes femeninas del CMLL. Su triunfo podría abrirle la puerta a una futura oportunidad por el Campeonato Mundial una vez más y marcar el inicio de una nueva era para las mexicanas dentro del terreno internacional.