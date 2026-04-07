La salida de La Catalina del Consejo Mundial de Lucha Libre generó diversas reacciones, pero ninguna tan llamativa como la de Persephone, quien no dejó pasar la oportunidad de pronunciarse.

La luchadora mexicoamericana utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje que rápidamente fue interpretado como una provocación directa hacia su histórica rival, con quien ya no tendrá que enfrentarse en la Arena México.

► Persephone se «burla» de la salida de La Catalina del CMLL

A través de sus historias de Instagram, Persephone compartió una imagen en la que aparece castigando a La Catalina, acompañada de una frase contundente: “Por fin soy libre”.

El mensaje fue interpretado como una clara burla hacia la chilena, quien recientemente dejó de formar parte del roster del CMLL tras decidir no renovar su contrato con la empresa.

La publicación no tardó en generar reacciones, especialmente por el historial entre ambas, marcado por enfrentamientos intensos tanto dentro como fuera del ring.

► La Catalina deja el CMLL tras decidir no renovar contrato

El Consejo Mundial de Lucha Libre confirmó que La Catalina dejó la empresa a partir del 1 de abril de 2026, luego de manifestar su decisión de no continuar con el vínculo contractual.

En su comunicado, la empresa señaló que la determinación fue exclusiva de la luchadora, a quien le desearon éxito en sus futuros proyectos, sin ofrecer mayores detalles sobre su destino.

Con esta salida, el CMLL pierde a una de las figuras más mediaticas en los últimos años.

► Persephone y La Catalina: una rivalidad clave en las Amazonas del CMLL

La rivalidad entre Persephone y La Catalina se convirtió en una de las más importantes de la división de Amazonas en tiempos recientes.

Desde la llegada de la chilena en 2023, ambas protagonizaron varios combates que captaron la atención del público, destacando por su intensidad y química en el ring.

Aunque en ocasiones mostraron respeto mutuo, la tensión siempre estuvo presente, lo que elevó cada uno de sus enfrentamientos y las posicionó como referentes de la categoría.

Ahora, con la salida de La Catalina, este capítulo parece llegar a su fin, mientras Persephone deja claro que, al menos desde su perspectiva, la historia entre ambas ha llegado a su fin.