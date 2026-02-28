Persephone será retadora de Mercedes Moné por el Campeonato Mundial Femenil CMLL

Persephone sueña con conquistar su segundo título dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y ha puesto la mira en el máximo cetro de la división femenina, actualmente en manos de Mercedes Moné.

En la segunda fase de la eliminatoria para definir a la contendiente número uno, Perse derrotó a Olympia tras una intensa batalla celebrada en la Arena México. Con este triunfo, la gladiadora mexicana se ganó el derecho de retar por segunda ocasión a “The CEO”.

El combate fue intenso desde el ingreso de ambas al ring sagrado. Aunque Persephone pertenece al bando rudo, logró conectar con el público, mientras Olympia se enfrascó en discusiones con la grada que terminaron afectando su concentración.

► Momentos clave

Las dos tuvieron oportunidades claras de victoria con espaldas planas que se quedaron en cuenta de dos. Cuando parecía que Perse sufría una lesión en el ojo, la luchadora utilizó su astucia para distraer a la referee. Mientras Olympia era enviada a la esquina para permitir la revisión médica, los abucheos del público la desconcentraron.

La técnica subió a las cuerdas y dejó la espalda descubierta. Persephone se reincorporó de inmediato y aprovechó la oportunidad para aplicar un poderoso suplex que le dio la cuenta definitiva de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Ahora, Mercedes Moné deberá exponer el Campeonato Mundial Femenil del CMLL en lo que será su cuarta defensa desde que conquistó el título en el verano de 2025.

El esperado duelo formará parte del cartel especial del Viernes Espectacular del próximo 6 de marzo, función conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer.

Por su parte Olympia sigue creciendo y se ha convertido en un rival a vencer, la cual en el futuro seguramente la veremos nuevamente en la escena titular.