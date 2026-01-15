Máscara Dorada y Persephone firman contrato con AEW sin abandonar el CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció que Máscara Dorada y Persephone firmaron un contrato con AEW, consolidando su presencia internacional sin dejar de formar parte del roster mexicano.

El anuncio se realizó en el programa CMLL Informa, donde se explicó que ambos luchadores tendrán un esquema de doble contrato, permitiéndoles alternar entre la Arena México y la empresa de Tony Khan.

► Máscara Dorada y su participación en AEW

Máscara Dorada llega con un historial de actuaciones destacadas dentro de AEW. El técnico ha tenido apariciones en torneos de alto nivel como el Continental Classic, donde compitió mano a mano con figuras de elite como Jon Moxley y Konosuke Takeshita, consolidándose como un luchador versátil y competitivo en el contexto estadounidense.

También participó en el combate por el Campeonato Unificado de AEW en All Out 2025, enfrentándose a Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita, el cual fue aplaudido por aficionados y especialistas.

► Persephone tiene rivalidad con Mercedes Moné

Por su parte, Persephone también ha tenido presentaciones relevantes en AEW, incluyendo su participación en el magno evento AEW Forbidden Door 2025, donde fue una de las representantes del CMLL en una lucha por el Campeonato TBS. Aunque no logró capturar el título, su desempeño fue bien recibido.

Además de estos dos nombres, ya había firmado con el mismo esquema Hechicero, quien incluso se ha integrado rivalidades dentro de AEW como parte de la Don Callis Family, mostrando que el modelo de doble contrato puede ser una vía fructífera para el talento del CMLL.

► Más talento mexicano con oportunidades internacionales

La expectativa es que otros luchadores del CMLL sigan el mismo camino, firmando acuerdos similares con AEW que les permitan seguir representando al CMLL en plataformas globales sin renunciar al legado e identidad de la lucha libre mexicana.