Pereira: “He peleado con oponentes más duros que Ankalaev»

Alex Pereira insiste en que Magomed Ankalaev no fue la prueba más dura de su carrera. Después de tres defensas del título de peso semicompleto contra Jamahal Hill, Jiri Prochazka y Khalil Rountree, Pereira (12-3 MMA, 9-2 UFC) perdió su cinturón ante Ankalaev por decisión unánime en UFC 313 en marzo.

Se ha hablado de una posible revancha por el título, ya que Pereira supuestamente rechazó a Ankalaev (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) para el UFC 317 del sábado. Ankalaev amenazó con irse, pero «Poatan» cree que ha malcriado a los fans con su actividad durante su carrera por el título.

«Ahora mismo, me he tomado un tiempo para recuperarme, para sanar. Me voy a Brasil ahora mismo, para seguir recuperándome un poco, para pasar tiempo con mi familia. Estamos en conversaciones con la UFC, preparándonos. A ver. Quizás algo así como octubre«.