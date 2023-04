Pereira emite declaración tras derrota en UFC 287

Alex Pereira está bien después de su derrota por nocaut en UFC 287. Pereira sufrió el primer revés de su carrera en el octágono el sábado en el evento principal de UFC 287, cayendo a manos de Israel Adesanya al final del segundo round para dejar caer el título de peso mediano de UFC a su rival de toda la vida.

El domingo, Pereira publicó su primera respuesta a la derrota, agradeciendo a sus seguidores y asegurando a los fanáticos que está saludable luego de la primera derrota por nocaut en su carrera de MMA. Pereira también publicó un video de un intercambio de respeto tras bambalinas entre los dos ex kickboxers convertidos en campeones de MMA. Echa un vistazo a esa declaración a continuación.

Im just here to let u know that I’m fine ! I want to thank my family, my team and all the people who are supporting me during my journey.

Now I just have to rest and continue with the plans that are already on motion. Thanks god 🙏 pic.twitter.com/xU4nELWPBj

— Alex "Poatan" Pereira (@AlexPereiraUFC) April 9, 2023