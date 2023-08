Pereira critica a Anthony Smith por hablar mal de él

Alex Pereira no se anduvo con rodeos al responder a las críticas de Anthony Smith. Durante el día de prensa de UFC Fight Night 225, Smith dijo que en el peso semicompleto, Pereira no es «el gran monstruo aterrador» que era cuando peleaba en el peso mediano.

Smith (37-18 MMA, 12-8 UFC), quien se desempeña como analista de escritorio para ESPN y también es coanfitrión del podcast “Believe You Me” con Michael Bisping, suele ser bastante vocal y no tímido al dar su opinión sobre otros luchadores, lo cual a Pereira no le agrada.

“Como es comentarista, siempre lo veo hablando, especialmente de mí.Habla muy mal. No sé qué tiene contra mí”.

El ex retador al título Smith superó a Ryan Spann en el evento co-principal del sábado pasado en el Estadio Cubierto de Singapur en Singapur. “Poatán” se sorprende al ver a un compañero de lucha criticándolo a él y a los demás.

“Hoy disfruta atacando a otros atletas porque no tiene idea de lo que les pasa. Y un comentarista que es luchador sabe lo difícil que es, pero de alguna manera decide no darles ningún crédito. Al menos quédate en silencio.

“Pero no, tiene que poner su granito de arena porque le encanta ser el centro de atención. No aparece en las peleas. Quiero decir, le gusta pelear pero no aparece. Nadie habla de él, así que dice tonterías para pasar un rato frente a la pantalla”.

El ex campeón de peso mediano Pereira (8-2 MMA, 5-1 UFC) sugiere que Smith probablemente esté celoso de haber podido lograr tanto en tan poco tiempo y que está a punto de buscar un segundo título de UFC.

«Este tipo está frustrado porque ya estoy ganando mucho dinero, buscando otro campeonato, ingresando a la categoría de peso semicompleto. Ahora todos los ojos están puestos en mí y él está atrapado en una rutina, tal como está. Tiene que seguir criticando a los peleadores, difamándolos sólo para obtener un poco de reconocimiento y verse mejor… Los únicos que hablan mal de mí son los tipos Anthony Smith, veteranos fracasados ​​que nunca llegaron a nada, que todavía están peleando.

“Están en una situación realmente difícil, o el tipo que todavía no es nadie. Pero a los que ya les va bien no los veo hablando de mí. Son sólo los que están debajo de mí. ¿Me entiendes? O aquellos que lo intentaron y fracasaron, almas amargas como Anthony Smith. Realmente no me gusta hacer esto, venir aquí sólo para hablar mal de la gente. En realidad, no estoy hablando mal de nadie, sólo digo la verdad”.