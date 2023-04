Pereira anuncia su cambio al peso semicompleto

Alex Pereira subirá al peso semicompleto luego de su derrota por nocaut ante Israel Adesanya en UFC 287. Pereira (7-2 MMA, 4-1 UFC) perdió su título de peso mediano cuando Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC) lo detuvo en la ronda 2 en su revancha el sábado pasado en Miami.

Tanto Adesanya como el presidente de UFC, Dana White, dijeron después que ven el futuro de Pereira en el peso semicompleto, pero “Poatan” quiere aclarar que su ascenso no tiene nada que ver con un recorte de peso a 185 libras.

“Mi próxima pelea será en 205. Sí, escuchaste bien. Mi próxima pelea será en 205. Creo que hice mi trabajo en 185, y ahora me siento bien para subir a 205. Como te dije, cuando me sienta bien, subiré. Esto será algo natural, y ahora creo que lo es.

“Mi próximo oponente, no puedo decírtelo, pero te mantendré informado aquí en mi canal. Pero bueno, quiero dejar una cosa en claro: La división 185, siempre hice peso. Mucha gente tenía dudas, pero siempre cumplí con mi obligación. Pero ahora es el momento de subir a la siguiente división. Esto será mejor para mí.

Con su serie empatada 1-1 en MMA y Pereira con dos victorias anteriores sobre Adesanya en kickboxing, gente como Daniel Cormier y Henry Cejudo piensan que una pelea de trilogía debería haber sido la siguiente. Si bien Pereira insiste en que podría haber obtenido una pelea de revancha inmediata, ve el peso semicompleto como una opción viable.

“Todos ustedes vieron la provocación de Adesanya después de la pelea. Actúa como si me hubiera ganado tres veces. Pero no es así. Pero entiendo, o trato de entender, la felicidad que tiene. Era su sueño ganar una vez contra mí, y ahora lo hizo. Pero veamos cuál será su comportamiento. Voy a subir al semicompleto porque es una buena opción para mí. Pero estoy seguro de que si me quedara en esta división, podría pelear con él directamente. A ver cómo se comporta. Subo porque es mi opción, y hablé con mi equipo, y ellos también piensan que es una gran opción para mí.

“Así que voy a subir. No voy a subir porque ya no puedo hacer el peso. Siempre podré hacer 185. Veamos su comportamiento. Se está comportando así porque Dana White habló después de mi pelea sobre mi peso. Y parece que está pensando, ‘Oh, este tipo nunca volverá a ganar peso’. Puedo (provocarlo) porque no hará nada’. Estoy seguro de que si insisto en pelear con él de inmediato, el UFC y mis promotores lo harán realidad. Así que veremos cómo se comportará Adesanya ahora y en el futuro. Les dejo esto muy claro a todos ustedes”.