Pereira advierte a Ankalaev: «No conoces mi terreno»

Alex Pereira no teme el juego terrestre de Magomed Ankalaev. El campeón de peso semicompleto de UFC, Pereira (10-2 MMA, 7-1 UFC), tiene como objetivo regresar en el verano y espera volver a dirigir las cosas con Jiri Prochazka a continuación.

Pereira noqueó a Prochazka para reclamar el título vacante de las 205 libras en UFC 295 , un paro que Prochazka consideró demasiado pronto.

Desde entonces, Pereira ha defendido su título una vez al noquear a Jamahal Hill en UFC 300 en abril. Esa misma noche, Prochazka (30-4-1 MMA, 4-1 UFC) se recuperó con un nocaut contra Aleksandar Rakic .

“No soy el tipo de persona que insulta. No soy la persona adecuada para elegir la pelea. (Pelearé) contra quien (el UFC) quiera que pelee, pero el nombre que está sobre la mesa en este momento es Jiri Prochazka. Todavía estamos en negociaciones. Me gustaría pelear alrededor de agosto, pero aún no hay nada concreto”.

Aunque Prochazka parece estar primero en el radar de Pereira, “Poatan” no rehuiría pelear contra Ankalaev (19-1-1 MMA, 10-1-1 UFC), a quien muchos ven como su prueba más dura en la división .

Ankalaev está invicto en sus últimas 12 peleas, la más reciente logró un nocaut en la Actuación de la Noche sobre Johnny Walker en enero.

«Todo el mundo habla de Ankalaev, habla de su terreno, pero no conocen el mío. Ni siquiera es para mostrar (mi juego terrestre). (Yo) simplemente sigo la corriente. Pero me gustaría mostrar algo de tiempo”.