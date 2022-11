Alex Pereira confía en que su negocio con Israel Adesanya llegará a una conclusión en UFC 281 de una forma u otra. Si Pereira cumple su promesa de reclamar el título de peso mediano de UFC de manos de Adesanya el sábado, estaría arriba 3-0 en sus enfrentamientos directos entre kickboxing y competencia de MMA.

“The Last Stylebender” tiene seis defensas consecutivas del título y estaría justificado obtener una revancha si se le cae la correa, y Pereira está de acuerdo. Sin embargo, si Adesanya realmente querría la pelea, es una historia diferente.

“No importa a quién quieran poner después para desafiar por el cinturón. Se lo merece, pero después de esta pelea no lo va a querer”.

El par de victorias de Pereira en kickboxing sobre Adesanya incluyeron una decisión en la primera pelea y un nocaut en la segunda pelea . Es la única persona que detuvo a Adesanya en los deportes de combate, y ese resultado ha sido un gran punto de venta para reunir a la pareja para el evento principal de UFC 281.

Adesanya ha dicho que el enfrentamiento, que se lleva a cabo en el Madison Square Garden y se transmite por pay-per-view después de las preliminares en ESPNews y ESPN+, es «personal» para él debido a la historia. Pereira niega esa noción por su parte y dijo que los comentarios de Adesanya prueban que está inquieto por la perspectiva de hacer esta pelea.

“No no es personal, no para mí. Haré mi trabajo y mi trabajo como lo haría si estuviera peleando contra alguien más. Solo me concentro en luchar por el título. …. No sé cómo podría superar eso (nocaut). Todavía está en su mente”.

La expectativa de muchos observadores es que Pereira y Adesanya continúen donde despegan en el ring de kickboxing y se involucren en un asunto de solo golpes en el octágono. Pereira dijo que está listo para todo, pero que no tiene expectativas de lucha. Y si Adesanya intenta llevar la pelea a la lona, ​​Pereira dijo que ya habrá terminado para él.

“Cualquier cosa puede pasar, muchas posibilidades. Tal vez Israel pueda ir y tratar de derribarme. Si eso sucede, será más por desesperación que por estrategia”.