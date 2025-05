«Perdimos contra WWE»: Nic Nemeth indignado por TNA

Nic Nemeth arremete contra Joe Hendry tras perder el título de TNA y contra Trick Williams, el nuevo campeón, calificando la situación de inaceptable.

El primero de la Total Non-Stop Action en intentar devolver el oro a la compañía va a ser Mike Santana, en el próximo show de NXT. De momento, el exmonarca se pronuncia así en WhatCulture Wrestling:

«Estoy absolutamente furioso y molesto por esto, y no es una broma ni un juego, ni algo como ‘miren qué clip tan gracioso’. Siento que Joe Hendry ha logrado muchísimo, ha atraído muchas miradas hacia TNA y ha pateado muchos traseros, como lo necesitamos. Este no es un mundo de medallas por participar ni de premios que digan ‘buen trabajo, perdiste nuestro título mundial contra alguien de otra empresa’. Así que no voy a decir ‘buen trabajo, amigo, gracias por intentarlo y perder nuestro título ante otra compañía’.

Yo lo felicito cuando atrae público, cuando defiende ese título. Me venció y le dije: ‘Carajo, me ganaste. Me atrapaste’. Cuando pierdes y la cagas, así como me lo digo a mí mismo o como lo hago con Ryan cuando cometemos errores, hay que asumirlo. Él perdió nuestro título mundial. Y no estoy bien con eso.

Siento que quizá necesitamos revivir el Wrestler’s Court o algo parecido, o tomarlo aparte con todos en el vestuario, porque si todos lo van a felicitar por lo bueno, también necesitamos hacerle saber que la cagó y perdió nuestro título mundial. Trick Williams es un maldito duro. Es increíble. Tiene un gran futuro, pero es un talento de NXT que ahora es el Campeón Mundial de TNA, y eso me tiene muy molesto.»