Lo peor para CJ Perry de alejarse de la lucha libre

Después de abandonar WWE y antes de unirse a AEW, CJ Perry estuvo bastante tiempo alejada de la lucha libre profesional, acudiendo ocasionalmente como amiga tras bastidores o como fanática a los programas y eventos, expresionado siempre cuánto echaba de menos todo lo que supone formar parte de la industria de las cuerdas al máximo nivel. Ahora, ¿qué fue lo peor de ese tiempo? Según ella misma cuenta a Fightful, no estar en el vestidor.

► Lo peor de alejarse de la lucha

«Oh, Dios mío, era muy divertido. Esa es la razón por la que iba a los shows, porque son todos mis amigos. Siento que el primer año después de mi tiempo en la WWE, realmente quería quedarme en casa. En el primer año pensé: ‘Quiero dormir en mi propia cama’, porque no había dormido en mi cama durante más de una semana, creo, en ocho o nueve años. Calculé que había estado en un avión 800 días en esos ocho años. Me dije: ‘Vaya’. Tengo un trastorno de estrés postraumático por los aeropuertos. Así que quería dormir en mi propia cama, tener un horario un poco más normal. Realmente aproveché muchas posibilidades diferentes en las que quería enfocarme y aprender cosas diferentes, probar cosas diferentes, hacer Surreal Life.

«Así que fue realmente agradable tener un año de descanso y tratar de centrarme. Pero extrañaba a mis amigos y creo que una de las cosas más difíciles de alejarme del mundo de la lucha fue alejarme del vestuario de mujeres. Sé que siempre hay rumores de historias de terror, y no me malinterpretes, hay algunas historias locas que ocurren en el vestuario, pero realmente extrañé a la familia disfuncional. Me emocionaba mucho. Iba a ver a Nattie, me quedaba con Liv. Me divertía mucho con todas las chicas. Bayley, Nattie, Rhea, simplemente ver a todas ellas era muy divertido. Me di cuenta de que cuando fui a AEW, inmediatamente, el vestuario de mujeres, simplemente me sentí mucho mejor estando allí. Miro nunca proporcionará la energía que el vestuario de mujeres me da. Miro nunca va a hablar tanto.»