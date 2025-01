Pentagón Jr. confirma su llegada a WWE

La Arena del Valle, recientemente inaugurada por Pentagón Jr. también conocido como Penta El Zero Miedo, fue escenario de la confirmación del inminente debut del luchador mexicano en WWE.

Durante un breve receso de los combates realizados en la función inaugural, las pantallas de la arena proyectaron el video promocional emitido por WWE el pasado lunes en RAW.

► ¿Cuándo llegará Pentagón a WWE?

Durante un par de semanas, varios videos mostraron pistas intrigantes que llevaron a esta revelación: un cero tachado, un pentagrama, y, finalmente, la icónica máscara de Penta. La presentación culminó con un primer plano del característico maquillaje de calavera que distingue al luchador, dejando en claro su llegada a WWE.

Con la presentación de este video, ya no quedan más dudas, y posiblemente su llegada será el próximo 6 de enero en el debut de WWE en Netflix.

► ¿Cuál nombre usará Pentagón Jr.?

Aunque el nombre oficial que usará en WWE aún no ha sido revelado, los fanáticos esperan con ansias su debut la próxima semana en RAW. Penta El Zero Miedo, conocido anteriormente como Pentagón Jr. en Lucha Libre AAA, ha utilizado diversos nombres fuera de esa promoción, como Penta Zero M y Penta El Zero Miedo; además de otras variantes.