Penta y The War Raiders se enfrentaron a The New Day en una lucha sin descalificación en lo que fue la continuación de una intensa rivalidad que no ha dejado nada a la suerte.

La acción fue incesante: Ivar y Woods iniciaron la lucha de manera oficial, mientras Kofi intentaba apoyar a su compañero, solo para ser derribado por Erik con una Full Nelson. Waller apareció con un palo de kendo, pero Penta se lo arrebató y lideró un contraataque que incluyó un tope con giro sobre The New Day y un crossbody combinado con hilo de Ivar sobre Waller y sus aliados.

La batalla continuó con ataques coordinados, mesas destrozadas y maniobras aéreas espectaculares. The New Day intentó retomar el control con Superplex y golpes estratégicos, mientras Erik y Ivar respondían con doble powerbomb y moonsaults, aunque algunos fueron esquivados. La contienda culminó cuando Penta lanzó un escalofriante Mexican Destroyer desde la segunda cuerda sobre Waller, asegurando la victoria para él y The War Raiders.

Penta and The War Raiders all just put on the big hats and did Penta’s walk 😭 #WWERAW pic.twitter.com/Jo4y8PZcsE — hannah (@grandslamfinn) September 22, 2025

► ¿Qué pasará con la rivalidad entre Penta y New Day?

Tras este intenso enfrentamiento, la rivalidad entre Penta y The New Day parece lejos de terminar, pues precisamente el Mexican Destroyer ha sido cuestión de polémica entre el mexicano y el equipo de Kofi y Xavier.