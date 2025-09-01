Penta y The War Raiders derrotan a The New Day

La rivalidad entre Penta y The New Day ha tenido altibajos: el mexicano registra tanto victorias como derrotas ante Kofi Kingston, Xavier Woods y Grayson Waller. Tras la derrota de la semana pasada frente a Kingston, Penta buscaba reivindicarse y esta vez no lo hizo solo.

En París, el enmascarado contó con refuerzos de peso: Erik e Ivar, conocidos como The War Raiders, se unieron a él para enfrentar a New Day y al rencoroso Grayson Waller. Desde el inicio, Penta mostró su arsenal con patadas y una huracarrana sobre Woods, seguido de un espectacular tope sobre todos, dejando claro que no estaba dispuesto a perder. Los War Raiders demostraron su fuerza con cañonazos y movimientos devastadores, mientras New Day intentaba imponer su química y ataques en pareja.

La lucha llegó a su clímax cuando Ivar, en su estilo característico, impactó con sideslams y un seated splash, aunque un fallo abrió la puerta al contraataque. En la secuencia final, Penta tomó la ventaja con lazos al cuello, bulldog, DDT y patadas voladoras, culminando con un brutal Mexican Destroyer sobre Xavier Woods, asegurando la victoria para su equipo.

Tras la victoria, los fanáticos especulan sobre una posible alianza más sólida entre Penta y The War Raiders, uniendo el poder del “Cero Miedo” con la fuerza destructiva de los Vikingos, lo que podría cambiar la dinámica de la división en las próximas semanas.