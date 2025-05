Penta vuelve a l senda del triunfo y vence a Chad Gable

Buscando vengarse de lo ocurrido en Backlash, Penta pidió una lucha contra el Grande Americano. Sin embargo, Chad Gable aseguró que el enmascarado no estaba en condiciones de pelear, por lo que él estaba listo para tomar su lugar.

La lucha comenzó con una ofensiva contundente por parte de Gable, quien atacó sin descanso a Penta. Al mexicano le costó trabajo reaccionar y soportó varios castigos. Chad incluso intentó quitarle la máscara al Zero Miedo, pero este respondió con un codazo y una serie de movimientos veloces. Sin embargo, cuando intentó lanzarse desde las cuerdas, fue interceptado en el aire.

Gable estuvo dominado a Penta varios minutos, sorprendiendo al enmascarado que tardó mucho en poder reaccionar, pues recibió varias llaves a los brazos, lastimando la extremidad izquierda.

Penta reaccionó con un par de ataques y vuelos, aunque Chad pronto pudo tomar el control de nuevo con un suplex; sin embargo, pecó de confianza lanzándose con un vuelo, pero fue recibido con rodillazos en el pecho.

Las acciones continuaron y ninguno de los dos cedió terreno, y aunque Penta intentó el Sacrificio, fue apresado por un Ankle Lock, aunque pudo romper el castigo.

Tras varios minutos de acción e intentos de toque de espaldas, Penta derribó a Chad de un esquinero y con un Mexican Destroyer, el Zero Miedo dejó fuera de acción a su rival y se llevó el combate.