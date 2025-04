Penta vs. Dominik, Paul Heyman y más para Raw

A tan solo horas del Raw de mañana, vimos cómo el Gerente General de Raw, Adam Pearce, habló en un video que publicó WWE en su cuenta oficial de Instagram, y allí dio detalles de lo que los fans pueden esperar para el show de mañana.

Habrá lucha entre latinos, pues el luchador sensación del momento en WWE, Penta el Cero Miedo, se enfrentará a Dominik Mysterio, luego de que la semana pasada, The Judgment Day le diera una paliza cuando el enmascarado no aceptara unirse al grupo tras la invitación de Dominik y de que perdiera su oportunidad titular ante Bron Breakker, luego de que The Judgment Day atacara a Breakker.

► Penta luchará ante Dominik Mysterio y más cosas para el próximo Raw

Por otra parte, se recordó que El Grande Americano luchará ante un oponente misterioso. Seth Rollins regresará a Raw y en este mismo sentido, se dará una aparición especial de Paul Heyman, quien está en conflicto porque CM Punk lo quiere en su esquina en WrestleMania 41 y él también lo quiere, pero Roman Reigns parece que no lo permitirá.

Sumado a esto, el Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, aparecerá en el show y se espera la presencia de su retador para WrestleMania, Jey Uso. Además, habrá dos combates titulares. Erik e Ivar, The War Raiders, defenderán el Campeonato de Parejas WWE ante Xavier Woods y Kofi Kingston. Y Lyra Valkyria defenderá el Campeonato Intercontinental Femenil WWE ante Bayley.

Y, por supuesto, tendremos la mejor cobertura de Raw mañana lunes 07 de abril de 2025, a las 6:00 PM Hora Centro aquí en SÚPER LUCHAS.