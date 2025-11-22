Penta avanza en el torneo con una victoria relámpago sobre Finn Bálor

No esperó a la campana Penta en su lucha del torneo Last Time is Now. Con su estilo característico, se abalanzó sobre Finn Bálor incluso antes de que el combate comenzara oficialmente, estableciendo de inmediato un ritmo frenético y agresivo.

► Momentos clave

El irlandés logró reponerse y, con un derribo de piernas, tomó el control, castigando a Penta en la esquina con una serie de machetazos. Sin embargo, la resiliencia del luchador mexicano se hizo presente con un espectacular tope suicida que devolvió la emoción al encuentro.

El duelo se transformó en un intercambio de golpes y maniobras de alto impacto. Bálor demostró su veteranía lanzando a Penta contra el esquinero, pero la respuesta no se hizo esperar: puñetazos, una plancha cruzada y una serie de patadas al pecho mostraron el arsenal de Penta, quien estuvo muy cerca de ganar en varias ocasiones, especialmente tras conectar una versión de su Muscle Buster.

El clímax llegó cuando Penta esquivó el mortal Coup de Grace de Bálor. En un intercambio vertiginoso, el mexicano intentó La Magistral y luego su característico Penta Driver, pero el irlandés logró escapar. Justo cuando todo parecía definirse en un forcejeo, Penta sorprendió al mundo con un movimiento final demoledor: un Mexican Destroyer que cayó de la nada.

► ¿Y ahora qué?

Con esta victoria por cuenta de tres, Penta avanza en el torneo y manda un mensaje a su siguiente rival: Solo Sikoa. Dicho mensaje es que su estilo impredecible y sus movimientos definitivos son una combinación letal de la que nadie está a salvo.