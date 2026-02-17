Penta vence al Grande Americano con ayuda del Grande Americano

El Grande Americano pidió una lucha por el Campeonato Intercontinental, ya que el Original Grande Americanno tuvo una lucha clasificatoria para Elimination Chamber, por lo que tuvo que enfrentar a Penta para conseguir el combate por el cetro de Dominik Mysterio.

El Grande Americano trató de imponer condiciones sobre Penta con castigo en la esquina. Los chops no tardaron en aparecer y la intensidad fue en aumento conforme ambos buscaban una ventaja temprana.

Penta respondió con una superkick seguida de un backstabber, encendiendo al público. Sin embargo, el rudo reaccionó con un certero headbutt antes de que ambos terminaran en la lona tras un doble clothesline. En tono provocador, El Grande Americano bloqueó una patada.

El combate continuó con un feroz intercambio de golpes. El Grande Americano intentó arrebatarle la máscara a Penta, un recurso que el mexicano devolvió de inmediato, obligando a su rival a escapar hacia ringside. Con ayuda de Rayo Americano, el atacante recuperó el control y castigó desde lo alto del esquinero.

Penta lanzó su contraataque con un Pendulum que se quedó a nada del triunfo. Su adversario bloqueó una hurricanrana para atraparlo en una llave de sumisión, pero el enmascarado escapó solo para recibir un Rolling Death Valley Driver que tampoco fue suficiente. El toma y daca siguió cuando Penta evitó otro impacto para conectar el Penta Driver, quedándose nuevamente cerca de la cuenta definitiva.

► Momentos claves

La polémica llegó cuando Rayo distrajo al árbitro para que Bravo entregara una placa metálica. No obstante, alguien lo jaló bajo el ring: era el Original El Grande Americano, quien neutralizó a los acompañantes. La discusión entre los dos Grande Americanos dejó el camino libre para que Penta aplicara un devastador Mexican Destroyer y consiguiera el conteo de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Penta se perfila como un contendiente peligroso para el Campeonato Intercontinental. Mientras tanto, la rivalidad entre los dos Grande Americanos parece lejos de terminar, por lo que un enfrentamiento directo podría ser inminente.